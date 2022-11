Hoe belandt iemand in kansarmoede en kan het ook jou overkomen? Beluister de podcast "Wat is de kans?" 

In de nieuwe podcast "Wat is de kans?" gaat podcastmaker Max-Lena Vanden Eynde op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is de kans dat iemand in kansarmoede belandt? Ze gaat in gesprek met mensen die zelf in kansarmoede leven en professor Wim Van Lancker, armoede-expert aan de KU Leuven.