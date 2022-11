Voor het eerst in 50 jaar geen Le Pen aan hoofd van Franse partij Rassemblement National: wie is nieuwe voorzitter Jordan Bardella?

"Hij is 27, dat is heel erg jong voor een partijvoorzitter in Frankrijk", vertelt Renout. "Tien jaar geleden is hij lid geworden van de partij. Bij de vorige presidentsverkiezingen in 2017 werd hij woordvoerder onder Marine Le Pen. Ik heb hem toen al eens gesproken: hij was toen nog redelijk onervaren, nog niet zo goed in politiek bedrijven."

"Maar iedereen is het erover eens dat hij de afgelopen vijf jaar enorm is gegroeid in zijn rol", gaat Renout veder. "In debatten op tv doet hij het ook erg goed. Het afgelopen jaar was hij vicevoorzitter van de partij en heeft hij ook echt bewezen dat hij zijn mannetje staat en dat hij het aankan."