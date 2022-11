Wolf loopt fietser achterna op De Hoge Veluwe: "Duidelijk een probleemwolf die dringend moet worden afgeschrikt"

"Er zijn intussen zo'n 20.000 wolven in Europa en de voorbije 20 jaar zijn er amper 3 incidenten geweest waarbij een mens werd aangevallen en gebeten door een wolf. In elk van die gevallen ging het om een wolf die werd bijgevoerd door mensen of die als pup gevangen werd om hem tam te maken."



"Die wolven zijn gewend geraakt om eten te krijgen, en als dat dan niet het geval is, kunnen ze uit frustratie bijten. In alle drie de gevallen ging het niet om een aanval om te doden. En voor wie toch oog in oog zou komen te staan met een wolf is er maar één tip: neem afstand en wandel rustig weg."