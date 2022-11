144 migranten en vluchtelingen van Duits reddingsschip gehaald na gezondheidsinspectie in Siciliaanse haven

De Humanity 1 moet nu met de overblijvende opvarenden opnieuw naar internationale wateren varen. Zij zijn "gezond genoeg" bevonden. Op zee wachten nog drie andere reddingsschepen van hulporganisaties, samen hebben ze bijna 1.000 geredde mensen aan boord. Ook zij vragen al dagenlang een veilige haven, en ook op die schepen is de situatie precair. Het meest nijpend is de toestand op de Rise Above, ook een schip dat onder Duitse vlag vaart. Het is een klein schip, dat overvol gepakt is met de 95 mensen die het heeft gered. Op het schip zitten ook acht baby's.