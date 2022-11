Aalst herdenkt 2 politieagenten die 30 jaar geleden door dief werden doodgeschoten aan supermarkt

Precies 30 jaar geleden, op 6 november 1992, schoot een dief 2 politieagenten dood aan een supermarkt in Aalst. De agenten wilden de dief rond 3 uur ’s nachts arresteren, maar de inbreker schoot de agenten dood.

Aan de supermarkt was er vandaag een speciale plechtigheid om de 2 overleden politieagenten te herdenken. Normaal is er elk jaar een herdenking aan het politiehuis in Aalst. Dan leggen familie, politiemensen en de burgemeester er bloemen neer. Maar omdat het dit jaar 30 jaar geleden is, was er ook een speciale herdenking op de plek waar de 2 agenten stierven.