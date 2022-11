Zanger en kindster Aaron Carter (34) overleden: broer van Backstreet Boy Nick kende een bewogen leven

Aaron Carter werd - volgens entertainmentsite TMZ - in zijn badkamer thuis dood aangetroffen. Over een doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. De jonge Carter maakte vijf albums die goed waren voor een miljoenenverkoop. Zijn carrière begon in de jaren 90 toen hij amper 9 was. Zijn tweede plaat "Aaron's party (come get it)" was zijn succesvolste met nummers als "I want candy" en "That' how I beat Shaq".