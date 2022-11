Appartement onbewoonbaar na brand in Brussel

Zaterdagavond rond 22.30 uur kwam er bij de Brusselse brandweer een oproep binnen voor een brand op de eerste verdieping van een appartement aan de Boondaelsesteenweg.

Toen de brandweer ter plekke kwam, werden al snel de ramen van het appartement ingeslagen. Dat was nodig om de brand te kunnen blussen, want de flat was voorzien van een gepantserde deur. De bewoners van de flat waren afwezig en er vielen verder geen gewonden. Door de brand is het appartement onbewoonbaar. Ook de elektrische installatie in het gebouw liep door waterinfiltratie schade op.

“De brand is ontstaan doordat er ontvlambare voorwerpen op en dicht naast een elektrische radiator geplaatst werden”, zegt Derieuw. Hij roept op om geen brandbare spullen op een radiator te plaatsen en een veiligheidsafstand in acht te nemen.