Autobestuurder zwaar gewond na botsing tegen gevel in Mol

Het ongeval gebeurde gisteravond in de Sint-Pieterstraat in Mol. Een auto reed er tegen de gevel van een appartement. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De brandweer moest de bestuurder uit de auto bevrijden. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De gevel van het appartement is gescheurd en ook het raam raakte beschadigd. Maar de brandweer moest de gevel niet stutten. Het getroffen appartement staat momenteel leeg voor verhuur. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk.