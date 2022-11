Boeren delen frietjes uit in Pellenberg om te protesteren tegen mestactieplan

Boer Benny is met nog andere collega’s ook afgezakt naar Pellenberg: “We zijn hier omdat we aan mevrouw Demir willen duidelijk maken dat we een visie willen over onze landbouw. Het gaat per slot van rekening over onze broodwinning. Het gaat al niet echt goed in de landbouw. Met de uitgelekte nota maken we ons zorgen, want als we op basis daarvan moeten gaan onderhandelen, dan denk ik dat we op het slechte pad zijn.”