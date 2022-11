Na brand in appartementsblok met 38 gewonden, brandweer New York waarschuwt voor batterijen van e-bikes

De brandweer van New York wijst op de gevaren van lithiumbatterijen. "Dit is bijna onze 200e brand veroorzaakt door een oplaadbare batterij voor een e-bike of scooter", klonk het. "De afgelopen jaren hebben we een toename vastgesteld. De branden komen zonder waarschuwing en zijn zo intens dat alle brandbare stoffen in de omgeving snel vuur vatten."



Er wordt gevraagd om de batterijen niet 's nachts op te laden, te controleren op defecten en een erkend certificaat. De krant New York Times meldt dat er vijf e-bikes in het gebouw stonden, ondanks het verbod om e-bikes binnen te laten staan.