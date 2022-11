Countryzangeres Dolly Parton opgenomen in Rock & Roll Hall of Fame, ondanks eerdere terughoudendheid: "Nu ben ik een rockster!"

Eminem, Duran Duran, Lionel Richie, Pat Benatar, Eurythmics, Carly Simon én Dolly Parton: dat zijn de sterren die gisteren werden ingehuldigd in de categorie "Artiesten" in de Rock & Roll Hall of Fame. Vooral die laatste naam is opvallend, want Parton had eerder dit jaar gevraagd om haar nominatie te laten vallen. De countryzangeres vond dat ze die eer niet verdiende, maar de organisatie ging niet akkoord en liet haar naam op het stembiljet staan. Gevolg: Parton prijkt nu officieel op de prestigieuze lijst. "Nu ben ik een rockster", stelt ze tijdens de inhuldigingsceremonie vast.