Ex-lid Duran Duran Andy Taylor (61) heeft vergevorderde prostaatkanker

LETTERLIJK: een fragment uit de brief

Iets meer dan 4 jaar geleden kreeg ik de diagnose van uitgezaaide prostaatkanker (stadium 4). Vele gezinnen hebben ervaring met de sluipende ontwikkeling van de ziekte, en dat is bij ons niet anders. Ik spreek vanuit het perspectief van een familieman, maar met diepe nederigheid naar de band en de beste fans die een groep kan hebben.

Tot voor kort kon ik dankzij de artsen en de medische behandelingen gewoon doorgaan. Hoewel mijn huidige toestand niet meteen levensbedreigend is, is er geen genezing. Na een geavanceerde, levensverlengende behandeling, ging het goed met me, maar een week geleden kreeg ik een terugval. Ondanks de uitzonderlijke inspanningen van mijn team, moest ik eerlijk zijn dat ik zowel fysiek als mentaal over mijn grenzen zou gaan (als hij aan het evenement in Los Angeles had deelgenomen red.).