Griekenland opnieuw in de ban van afluisterschandaal: spionagesoftware gevonden op 33 telefoons 

Predator vs. Pegasus?

Na een onderzoek van de Europese Unie is gebleken dat de spionagesoftware op de telefoon van Nikos Androulakis Predator is. Predator is het kleine broertje van Pegasus, een Israëlisch computerprogramma dat de laatste tijd al meerdere keren gebruikt werd bij afluisterschandalen. Dit computerprogramma is echter ontwikkeld in Noord-Macedonië en een minder krachtige versie van Pegasus. Toch kan het toegang krijgen tot de wachtwoorden op je telefoon en gesprekken afluisteren via de microfoon. Het kan zelf vanop afstand de camera van een toestel activeren.

Pegasus kan rechtstreeks inbreken op de GSM, Predator kan dat niet. Enkel wanneer je op een link klikt (die je bijvoorbeeld krijgt doorgestuurd via Whatsapp) krijgen hackers toegang tot al die informatie. Dat heeft Androulakis niet gedaan. Volgens de telecomautoriteit hebben de Griekse inlichtingendiensten op andere manieren toegang gekregen tot de telefoon van Androulakis.