Laatste rit van keverbaan in Bellewaerde: "Het is gedaan, met de keverbaan"

Zo kon het Yper Museum een karretje kopen. "Het kevertje verdient een mooie plaats in het museum", vertelt conservator van het Yper Museum Els Veraverbeke. "Zo’n kevertje is na 41 jaar toch wel echt Iepers erfgoed. Heel wat generaties aan kinderen en volwassen hebben ooit eens op de kevertjes gezeten. Door een karretje in het museum te plaatsen, hopen we heel wat verhalen en nostalgie op te roepen bij de bezoekers".

Ook Danny Vandewalle, een van de medewerkers die meer dan 10 jaar de kevertjes bediende, was uitgenodigd voor de laatste rit. "Ik heb hier altijd heel graag gestaan. Voor mij zijn de kevertjes mijn kindjes. Ik ben nu al enkele jaren met pensioen. Nu is het aan de keverbaan om met pensioen te gaan. De mensen zeiden vroeger altijd "Oei is het nu al gedaan?", maar nu is het echt gedaan met de keverbaan!".