Lichaam gevonden op strand van waddeneiland Terschelling, ruim twee weken na dodelijk bootongeluk

Op vrijdag 21 oktober kwamen een watertaxi en een veerboot in aanvaring met elkaar in een geul in de Waddenzee, nabij de haven van Terschelling in Nederland. Bij het ongeluk kwamen twee mensen om het leven en vielen vier gewonden. Twee andere opvarenden zijn nog vermist, een jongen van 12 jaar en een 49-jarige man.

Vanmorgen werd op het strand van Terschelling een lichaam aangetroffen. De politie van Friesland ging ter plaatse en houdt in het onderzoek rekening met het feit dat het om een van de vermisten zou kunnen gaan.

Er is nog geen duidelijkheid over hoe het ongeluk is kunnen gebeuren. De vaartuigen zouden kort voor de aanvaring contact hebben gehad over hoe ze elkaar zouden kruisen in de smalle vaargeul, maar toch liep het mis.