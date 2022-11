Russische aanvallen in Oost-Oekraïne worden "steeds heviger", Rusland beschuldigt Oekraïne van raket op stuwdam

Volgens Rusland heeft een Oekraïense raket de Kachovkadam, een grote stuwdam in de regio Cherson in het zuiden van Oekraïne, beschadigd. Dat melden verschillende Russische nieuwsagentschappen. Het Russische leger had de dam met de bijhorende waterkrachtcentrale in de eerste weken na de inval in Oekraïne in handen gekregen.

Het Russische persagentschap TASS citeert de woordvoerder van de hulpdiensten die kort na de inslag van de raket ter plaatse kwam. Volgens die woordvoerder had het Oekraïense leger met de aanval op de dam een humanitaire catastrofe kunnen veroorzaken.

Oekraïne waarschuwt echter dat het Russische leger explosieven geplaatst heeft om de dam en centrale op te blazen. De vernietiging zou grote overstromingen kunnen teweegbrengen in verschillende delen van de stad Cherson, die verder stroomafwaarts ligt.