Passagiersvliegtuig komt in Tanzania in meer terecht

In Tanzania, Afrika, is een passagiersvliegtuig in een meer terechtgekomen. Een toestel van de lokale maatschappij Precision Air was onderweg van Dar Es Salaam, de grootste stad van het land, naar Bukoba in het noordwesten van het land. De luchthaven van Bukoba ligt vlak naast het Victoriameer. Hoe het vliegtuig in het water terecht is gekomen, is nog onduidelijk. Er waren een 50-tal mensen aan boord van het vliegtuig, al zeker een deel van hen zou gered zijn.