Paus Franciscus is erg tevreden met meer vrouwen in het Vaticaan: "Zaken zijn positief veranderd"

Verder sprak de paus zich ook nog uit over genitale verminking. Hij noemde het "een misdaad" en riep op om te blijven strijden voor gelijke rechten tussen man en vrouw. "Hoe kan het toch zijn dat we in onze samenleving de tragedie waarbij jonge meisjes verminkt worden niet kunnen stoppen? Het is niet te geloven dat de mensheid deze praktijk niet kan stoppen. Het is een misdaad", zei de paus.