Nog geen winnaar voor grootste jackpot ooit in Verenigde Staten, Powerball-hoofdprijs stijgt naar 1,9 miljard

Maar aangezien niemand alle cijfers juist had, dikt de jackpot verder aan tot 1,9 miljard dollar. De kans om die te winnen, is volgens de organisatie 1 op de 292,2 miljoen. De winnaar kan het geld in een periode van 29 jaar laten uitkeren, maar kan er ook voor kiezen om één groot bedrag te ontvangen. In dat laatste geval wordt 929 miljoen dollar uitgekeerd.