Prinses Esmeralda, voorvechtster van het milieu, steunt klimaatprotesten: "Verontwaardigd door klimaatcrisis, niet door activisten die soep gooien"

De Belgische prinses (Marie-)Esmeralda, de jongste dochter van ex-koning Leopold III en zijn tweede echtgenote Lilian Baals, omschrijft zichzelf op Twitter als journalist, auteur, milieuactivist en feminist. Via het medium laat ze zich geregeld positief uit over klimaatspijbelaars en klimaatprotesten in het algemeen en spreekt ze haar steun uit voor personen als Greta Thunberg en Anuna De Wever.

Ze laat zich geregeld fotograferen met voorvechters van het milieu en neemt zelf ook deel aan manifestaties. Tijdens een bijeenkomst van Extinction Rebellion in Londen in 2019 werd ze zelfs even opgepakt. Ze is ook ereambassadeur van WWF België en zakt morgen af naar Egypte voor de klimaatconferentie in Sharm-El-Sheikh.