Twee toeschouwers komen om het leven bij ongeval tijdens Condroz Rally

De twee gewonden zijn toeschouwers, bevestigt Benoît Galland, woordvoerder van Condroz Rally. Eén toeschouwer en één teamlid zijn overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar.

Volgens een toeschouwer stonden de toeschouwers in een verboden zone. "In de Condroz Rally wordt er zo weinig mogelijk gekeken naar de veiligheidsmaatregelen", zegt een ooggetuige aan VRT NWS. "Er wordt daar vuurwerk van alle soorten afgestoken. Er wordt veel te veel gedronken. We hebben heel veel Waalse supporters gezien die in heel bedronken toestand waren."