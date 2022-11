Vlaanderen maakt 50 miljoen euro vrij aan energieleningen voor sportclubs

"We appreciëren de steun die minister Weyts vrijmaakt om sportclubs door deze crisis te loodsen, zowel op de korte als op langere termijn", zegt Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie.

"De rechtstreekse financiële steun is een welgekomen hulp, maar we beseffen ook dat deze onvoldoende is om de stijgende energiefacturen hélemaal tegemoet te komen. We raden onze sportclubs dan ook aan om maximaal gebruik te maken van de noodleningen, die als hefboom kunnen dienen om duurzaam te investeren in energiebesparende projecten."