Vrienden en familie nemen afscheid van Hugo Camps in NTGent

Voor Camps waren zijn columns alles. Een vaak gehoorde uitspraak van de schrijver was dan ook "eerst het stukje, dan de rest.". Als interviewer heeft Camps ongeveer alle belangrijke politici en artiesten tegenover zich gehad, maar telkens was zijn eigen stem duidelijk terug te vinden in de uitgeschreven tekst. Voor journalist Jan Segers was hij "een journalist tot in de kist, met taal als zijn gereedschap".