Wat is er gaande met giganten als Twitter, Meta en Google? "De Big Tech Slowdown, waarbij ze op de rem staan"

Kersvers Twitter-baas Elon Musk liet via mail duizenden medewerkers weten dat ze buiten liggen. "Vandaag is jouw laatste werkdag binnen het bedrijf", luidde de harde boodschap voor 7.500 collega's. Musk wil besparen, eerst in het middenkader of bij de managers. Volgens hem is dat broodnodig om "Twitter op het gezonde (financiële) pad te brengen", want elke dag lijden ze een verlies van 4 miljoen.



"Het was met de botte bijl van Musk", legt VRT NWS-technologiejournalist Bram Vandeputte uit in "De ochtend" (Radio 1). "Dit is redelijk uitzonderlijk voor de technologiesector. Ik herinner me wel nog het verhaal van 900 mensen die hun ontslag kregen in één videogesprek via Zoom."