1 op de 4 kleuterscholen zet soms kinderbegeleiders voor de klas bij gebrek aan leerkrachten

In 1 op de 4 kleuterscholen staat soms een kinderverzorger of kinderbegeleider voor de klas in plaats van een leerkracht. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en dat blijkt uit cijfers die Vlaams fractieleider voor Vooruit Hannelore Goeman opvroeg. Dat komt omdat er leerkrachten te kort zijn. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) had vorig schooljaar 23 miljoen extra voorzien om kinderverzorgers in te zetten in het kleuteronderwijs, maar de bedoeling was dat die de leerkracht zouden ondersteunen, niet vervangen.