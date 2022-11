21 beklaagden die rellen veroorzaakten na Club Brugge-Antwerp vrijuit voor geweld tegen politie: "Zaak is vervallen door procedurefout"

Op 22 oktober 2017 waren er zware rellen na de match Club Brugge-Antwerp. Verschillende relschoppers veroorzaakten heel wat schade aan woningen en voertuigen. Ze bekogelden ook de politie met stenen, bomen en straatmeubilair. In totaal raakten twaalf politieagenten gewond. In totaal moesten 21 relschoppers zich voor de feiten verantwoorden voor de Brugse correctionele rechtbank.

De rechtbank oordeelt dat de 21 hooligans niet vervolgd worden voor bendevorming en gewapende weerspannigheid en geweld tegen de politie. De strafvordering is volgens de rechtbank vervallen door een procedurefout. Volgens de Voetbalwet zou de procureur na het ontvangen van het proces-verbaal een maand de tijd hebben om een sanctionerend ambtenaar van de Voetbalbond op de hoogte te brengen dat er een opsporingsonderzoek werd opgestart. In deze zaak is dat nooit gebeurd.

Acht relschoppers kregen wel een werkstraf, een stadionverbod of drie maanden cel met uitspraak voor feiten die niet onder de Voetbalwet vallen, zoals de vernieling van bomen, verboden wapenbezit en ongewapende weerspannigheid.