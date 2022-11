Antwerpse studenten blijven protesteren tegen schrapping projectsubsidies ondanks toegeving van schepen Ait Daoud (N-VA)

Afgelopen weekend raakte bekend dat het stadsbestuur alsnog opzoek gaat naar middelen om jonge kunstenaars te steunen. Niet volgend jaar, maar vanaf 2024 zou er toch geld voorzien worden om die doelgroep te steunen. “Als ik spreek uit eigen naam, word ik daar niet echt blij van”, zegt student Mil Sinaeve van For Future. “Deze keuze is weer niet in overleg gebeurd met het Antwerps Kunstenoverleg (KO), het adviesorgaan dat bij elke keuze omtrent cultuur bekijkt wat het beste is. Waar nu over gesproken wordt, zou een heel laag budget zijn dat uiteindelijk naar een erg specifieke groep van kunstenaars zou gaan. Dat komt niet in de buurt met hetgeen dat uiteindelijk geschrapt is geweest.”