Apple verwacht vertragingen voor nieuwste en duurdere iPhones door coronabeperkingen in China

De Chinese autoriteiten stelden onlangs een lockdown in rond de fabriek, omdat er een grote corona-uitbraak was. Die lockdown kwam in het nieuws, toen er beelden op sociale media verschenen van werknemers die probeerden te vluchten.



Tot nog toe was het niet duidelijk wat de concrete impact zou zijn op de productie. Foxconn hoopt om de fabriek zo snel mogelijk weer op volle capaciteit te kunnen laten draaien, want de eindejaarsperiode komt eraan. Dat is traditioneel een periode waarin veel iPhone gekocht worden.

Volgens Apple blijft de vraag naar iPhone 14 Pro en Pro Max-toestellen hoog, maar bij de goedkopere modellen zou de vraag dalen. Volgens Bloomberg News zou Apple 3 miljoen minder toestellen produceren van de types iPhone 14 en 14 Plus.