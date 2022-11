Asbestattest voortaan verplicht als je je huis verkoopt: waarom is dat nodig en wat houdt dat precies in?

First things first: waarom is dat attest nodig? De Vlaamse regering wil de woningen in Vlaanderen tegen ten laatste 2040 asbestveilig maken. Ze wil daarom zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in gebouwen en woningen in kaart brengen. Waarom is dat belangrijk? Als asbest in slechte staat opgespoord is, kan het ook veilig verwijderd worden.