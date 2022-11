Bewoners woonzorgcentrum beleven onvergetelijke dag op voetbalwedstrijd van Union

In april dit jaar werd de Zwanze Parade georganiseerd. Dat was een initiatief van de supportersclubs van voetbalclub Union. Met deze parade werd geld ingezameld om oudere supporters van Union de kans te geven om een competitiewedstrijd van hun favoriete club bij te wonen.

"Alle thuiswedstrijden van dit seizoen zullen wij senioren die in de residenties van Vorst en Sint-Gillis verblijven de kans geven om voor Union te komen supporteren in het stadion", zegt Wouter Blockx van de Union Foundation. Dat is de sociale tak van voetbalclub Union Saint-Gilloise. De dertien mensen van Les Tilleuls werden met twee minibusjes tot aan het stadion gebracht en ze werden begeleid tot op hun plaats in de tribune.

"Het is de bedoeling om zo elke thuiswedstrijd verschillende senioren van woonzorgcentra uit de buurt een wedstrijd van Union te laten bijwonen", zegt Wouter Blockx nog. Voor verschillende senioren was het de eerste keer dat ze een wedstrijd live in een voetbalstadion bijwoonden en ze reageerden dan ook heel enthousiast op het initiatief.