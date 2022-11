Boektopia Kortrijk is tevreden over tweede editie: "Meer boeken verkocht"

Volgens Jo Dupré is het succes van de tweede editie van Boektopia te danken aan de andere aanpak. "We hebben een centrale boekhandel gemaakt eigenlijk en die thematisch ingedeeld. Op die manier konden de mensen op zoek naar het thema dat hen het meest aan het hart ligt. Ze kregen een overzicht van de boeken in dat thema die ze dan kunnen meenemen. Ze hoefden niet op dat moment te betalen. Dat konden ze aan de centrale kassa doen."

Voor het eerst was er ook een aparte hal met kinderboeken. En ook dat bleek een goede zaak want naar schatting 40 procent van de verkochte boeken zijn kinderboeken. Ook dat is meer dan andere jaren.