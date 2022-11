Treinverkeer hernomen na brand in Brussel-Centraal, Infrabel waarschuwt wel nog voor grote hinder

In het station Brussel-Centraal is een elektrisch toestel in brand gevlogen in een van de perrontunnels. Dat meldt de Brusselse brandweer. De smeulende kabels waren gemeld in de spoortunnel aan spoor 4, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel. Daardoor was het treinverkeer tussen 17.45 uur en 18.10 uur onderbroken tussen Brussel-Zuid en Brussel-Noord. Brussel-Centraal werd 25 minuten lang volledig geëvacueerd.

Het treinverkeer is ondertussen opnieuw mogelijk op alle sporen. "Het is nog te zien wat de eventuele schade is."

Petit merkt wel op dat de onderbreking voor de rest van de avondspits grote invloed zal hebben op het treinverkeer van en naar Brussel. "Reizigers moeten rekening houden met treinen die vertraging hebben opgelopen of zelfs afgeschaft zijn."