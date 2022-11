"Verbazingwekkend" tot "onrustwekkend": opnieuw een butskopwalvis aangespoeld in Noord-Frankrijk

Het dier, dat volgens lokale media 7,44 meter lang is en 8 ton weegt, overleefde het nog enkele uren. Het had enkele oppervlakkige verwondingen die het waarschijnlijk had opgelopen in de branding. Even was er nog hoop dat de walvis zou kunnen terugkeren naar zee met het wassende water, maar hij stierf in de loop van de voormiddag, nog voor er een reddingsactie kon worden opgezet.