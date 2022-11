Autojournalist streng na dodelijk ongeval tijdens Condroz Rally: "Dit is een lokaal probleem: hou alcohol weg van die wedstrijd"

Met name in de Condroz Rally lijkt dat probleem sterker aanwezig dan elders. "Het is al het derde dodelijk ongeval op twintig jaar tijd met toeschouwers in de rally van de Condroz", zei Sporza-journalist Jan De Bruyn in "VRT NWS laat". "Nochtans bestaat er sinds 1995, toen er een zwaar ongeval gebeurde in Ieper waarbij een kind stierf, een koninklijk besluit dat de rallywereld strenge regels oplegt. Zo moet elke organisatie een veiligheidsplan hebben met plaatsen waar toeschouwers wel of niet mogen staan. Maar alles staat of valt met de opvolging van de regels door de organisatie en door de toeschouwers zelf. De Condroz Rally heeft op dat vlak geen al te beste reputatie."