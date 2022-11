Voor duizenden euro's gestolen uit Roemeens-orthodoxe kerk Turnhout: "Ik zal hen vergeven, als ze alles terugbrengen"

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben onbekenden ingebroken in de Heilig Hartkerk in Turnhout. Dat is sinds enkele jaren een Roemeens-orthodoxe kerk. "Ik kwam terug na een bedevaart van twee weken in Bulgarije, Roemenië en Griekenland", vertelt priester Gabriel Bogdan, " en toen zag ik dat iemand de kerk was binnengeraakt en het relikwie en enkele andere voorwerpen heeft meegenomen."

De priester schat de buit op enkele duizenden euro's, maar dat geld is voor hem niet het belangrijkste. "De heiligen die in het relikwie waren opgenomen, gaven het een onschatbare waarde. Dat heeft misschien wel 10.000 euro gekost, maar vooral de spirituele waarde is bijzonder belangrijk." Er zijn ook nog andere voorwerpen gestolen, waarvan de dieven vermoedelijk denken dat ze volledig van goud zijn.