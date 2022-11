Woninginspecteur ontdekt "mummie" in Zweeds appartement, nadat het al bezichtigd was door potentiële kopers

Een woninginspecteur van de Zweedse overheidsorganisatie Kronofogden, die instaat voor uithuiszettingen en het innen van schulden, heeft in Göteborg het lichaam van een 80-jarige man gevonden in een appartement dat al bezichtigd was door potentiële kopers. Dat melden verschillende Zweedse media. Volgens de inspecteur lag er veel puin in het appartement en "rook het sterk naar vuilnis, waardoor eerdere bezoekers het lichaam mogelijk niet opgemerkt hadden".