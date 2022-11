Drukste ochtendspits van 2022 tot dusver: 370 kilometer file op Belgische hoofdwegen (en zonder telewerk was het nog erger) 

Momenteel zitten we aan files van 300+ kilometer voor de ochtendspits, terwijl dat in pre-coronatijden nog vaak 400+ was. Dat is dankzij het feit dat we nog altijd voor een deel telewerken.

Beeckman verwacht voor de komende weken dat we aan die 300+ zouden moeten kunnen blijven, omdat het telewerken zal blijven. Zo zouden we structureel onder de filecijfers van voor corona moeten kunnen blijven, althans toch qua ochtendspits. In de avondspits speelt er een andere dynamiek, want dan komt er nog privéverkeer bij voor, bijvoorbeeld, enkele snelle boodschappen, de kinderen die naar de muziekles moeten enz.

Anderzijds zijn er nu meer vrachtwagens op de weg, een trend die al tijdens corona was ingezet. Die nemen meer plaats in op de weg en doen files aangroeien, maar vrachtverkeer is ook wel meer gespreid.