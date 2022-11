Duits meisje van 8 jaar bevrijd nadat ze bijna haar hele leven opgesloten zat

Het meisje van 8 jaar was vermoedelijk 1,5 jaar toen ze de laatste keer naar buiten kwam. Nadien is ze nooit naar een kinderdagverblijf of naar school geweest. Ze zou wel kunnen lezen en schrijven. Ze heeft ook nooit met andere kinderen gespeeld. Volgens de politie zegt het meisje dat ze nog nooit een bos had gezien, in een weiland was geweest, of in een auto had gezeten. Ze zou voornamelijk in een kamer gewoond hebben, met de deur op slot. De buren zeggen dat ze nooit iets gemerkt hebben.



Het meisje zou het goed maken, gezien de omstandigheden. Ze zou door het gebrek aan beweging wel moeite hebben met lopen en een trap nemen. Er zijn volgens de politie echter geen aanwijzingen van fysiek misbruik of ondervoeding. Ze verblijft nu in een pleeggezin. Er wordt een nieuwe voogd voor haar aangeduid.