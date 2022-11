Eerste gevangenen overgebracht: nieuwe gevangenis van Haren is nu écht in gebruik genomen

De gevangenissen van Berkendael en Vorst gaan daarna definitief dicht. Vooral die van Vorst is erg verouderd en de omstandigheden waarin gevangenen er opgesloten zitten, zijn schrijnend. De derde gevangenis van Brussel, die van Sint-Gillis, blijft wel nog open. Dat is nodig om de overbevolking in de gevangenissen de baas te kunnen. Op termijn zullen in Sint-Gillis mannelijke verdachten en geïnterneerden worden opgesloten. De meeste veroordeelde mannen zullen naar Haren worden gebracht. Daar is plaats voor 1190 gedetineerden.