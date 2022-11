Premier De Croo: "Energiepremie niet klaar in november, maar in december dubbel uitbetaald"

De energiepremie van 196 euro voor elektriciteit en gas, die de federale regering in september aangekondigd had en die in november zou ingaan, zal pas in december voor het eerst uitgekeerd worden. Het zal dan wel meteen om het dubbele van het bedrag gaan, voor de maanden november én december. Dat kondigde eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) aan op de RTBF-radio.