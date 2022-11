Ex-paracommando uit Asse maakt parachutesprong met twee beenprothesen

In een vorig leven was Marc paracommando, en maakte hij dagelijks parachutesprongen. Maar na een aanslepend gevecht met suikerdiabetes verloor Marc zes jaar geleden een been. Twee jaar later, in 2018, werd ook zijn andere been geamputeerd. De ex-paracommando kreeg er twee beenprothesen voor in de plaats, en dat was moeilijk om te accepteren. “Ik was altijd heel actief, maar van het ene moment op het andere kon ik niet meer bewegen”, getuigt Marc. “Na verloop van tijd ben ik terug beginnen te fietsen en op een gegeven moment was het mijn doel om nog één keer uit een vliegtuig te springen.”