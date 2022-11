Geen akkoord tussen vakbonden en werkgevers over loonnorm en welvaartsenveloppe

Voor aanvang van de vergadering klonk al weinig optimisme bij de onderhandelaars. Volgens een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) is er geen marge voor opslag omdat de loonkostenhandicap met onze buurlanden door de automatische indexering nog toegenomen is. Daardoor is de loonmarge volgens de CRB negatief en is er met de loonnormwet geen ruimte voor opslag boven op de indexering.