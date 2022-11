VN-baas Guterres is scherp op klimaattop: "We zitten op de snelweg naar de klimaathel, met de voet op het gaspedaal"

Guterres was bijzonder scherp en nam geen blad voor de mond toen het ging over hoe dringend de situatie aan het worden is, als we de klimaatopwarming nog op anderhalve graad willen houden, en waar we naartoe gaan. "We zitten op een snelweg naar de klimaathel, met onze voet op het gaspedaal", verwees hij met een woordspeling naar de bekende hit "Highway to hell" van de rockband AC/DC. Of nog: "We zitten midden in een strijd en we zijn die aan het verliezen."

Voor de VN-baas is het simpel: ofwel werkt de hele wereld samen aan een groot solidariteitspact (waarbij iedereen zijn eigen belangen even aan de kant schuift), ofwel gaan we recht op een klimaatcatastrofe af. De wetenschap heeft in eerdere rapporten al herhaaldelijk gewaarschuwd dat we bij meer dan anderhalve graad opwarming in een gevaarlijke situatie kunnen terechtkomen waarin het (nog verder) uit de hand loopt. "Ofwel wordt het een klimaatsolidariteitspact, ofwel een collectief zelfmoordpact", waarschuwde Gutteres.