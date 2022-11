Halland vs Haaland? Zweedse regio "virtueel verdrukt" door Noorse voetbalgod

Aan de Britse openbare omroep BBC vertelt Sandberg: "Als je zoekt naar Halland, de mooie regio in Zweden waar wij wonen, krijg je Haaland all over the place. Sinds Haaland bij Manchester City speelt en al die doelpunten scoort, worden we weggeblazen door zijn aanwezigheid in onze hashtags en in zoekmachines."

Sandberg geeft in zijn open brief nog enkele spelling- en uitspraaktips mee, "want we weten dat Scandinavische klinkers verwarrend kunnen zijn." En hij reikt de hand naar Haaland. "We willen hem graag hier uitnodigen. Heel wat Noren komen hier elk jaar, dus hij zou zich helemaal thuis voelen. Zien we je de volgende zomer in Halland, Haaland?"