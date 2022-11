Voor het eerst twee weken herfstvakantie in het Franstalig onderwijs: de voor- en nadelen gewogen

Collega-pedagoog Philippe Noens (Odisee hogeschool) erkent de voordelen van een kortere zomervakantie, al maakt hij ook een kanttekening. “We zien inderdaad een positief effect op de leerachterstand, vooral bij gezinnen in een kwetsbare situatie, maar het is jammer dat we een vakantieperiode begrijpen als iets wat de batterijen moet opladen voor de volgende schoolperiode aanbreekt. Vakantie is meer dan een periode weg van de school. De luxe van het gezin – een comfort dat de school mist – is dat niet alles moet renderen om zinvol te zijn. Van de vaste plaatsen innemen tijdens het ontbijt tot zeuren om wat langer op te blijven: in een gezin spelen allerlei routines en gewoontes die op zichzelf moeilijk uit te leggen zijn, maar de lijm van het gezin vormen. Als we vinden dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is, moeten we het gezin ook de tijd geven zich te (heruit)vinden.”