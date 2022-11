Tekort aan bloeddonoren binnenkort verleden tijd? Voor het eerst is "gekweekt" bloed getest op mensen

Het onderzoeksproject richt zich op de rode bloedcellen die zuurstof van de longen naar de rest van het lichaam transporteren. Het beginpunt is een normale donatie bloed. Daaruit halen de onderzoekers stamcellen. En die worden in een laboratorium aangemoedigd om uit te groeien tot rode bloedcellen. Het proces duurt ongeveer drie weken.

Twee proefpersonen hebben elk een kleine donatie gekregen van 5 à 10 ml. De onderzoekers willen nu achterhalen hoelang het gekweekt bloed in het lichaam blijft en hoe krachtig het is. Hematoloog Devos: "Men gaat bekijken of die bloedcellen overleven, de kwaliteit goed blijft. Of ze geen gekke toeren gaan uithalen. Dit is zeker nog geen volwaardige transfusie." In deze eerste fase is het uiteindelijk de bedoeling om het gekweekt bloed te testen op 10 personen.