Getouwtrek over migrantenschepen duurt voort in Italië: "Cynisch, maar regering wil zo geopolitieke discussie voeren"

Nieuw is de gang van zaken in elk geval niet. Wat we nu zien, is een herhaling van wat zich in 2018 en 2019 afspeelde, toen Matteo Salvini (Lega) minister van Buitenlandse Zaken was. Ook hij liet enkele reddingsschepen toen niet aanmeren in Italiaanse havens. In de huidige regering heeft Salvini een minder belangrijke post, als minister van Infrastructuur. Maar zijn kabinetschef en vertrouweling van destijds, Matteo Piantedosi, is vandaag de minister van Binnenlandse Zaken.