In Huizingen worden voor het eerst in ons land 80 vliegende herten uitgezet

In Huizingen, bij Beersel, worden vanmiddag 80 vliegende herten uitgezet. Het vliegend hert is onze grootste keversoort en het is de eerste keer dat die wordt uitgezet in ons land. "Het vliegend hert is zeldzaam geworden. In Vlaanderen zijn er nog maar een vijftal populaties over", zegt Arno Thomaes van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. "Dat is onder andere in Limburg het geval, maar ook in Vlaams-Brabant rond het Zoniënwoud. Er zijn daar veel holle wegen en steile hellingen en dat is het soort landschap dat die kever nodig heeft."