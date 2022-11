Jeugdvoetbalwedstrijd in Bocholt stilgelegd nadat ouder racistische uitspraken doet tegen 8-jarig voetballertje  

Het bestuur van de Wellense voetbalploeg laat weten dat ze zwaar tillen aan het voorval. "Wij eisen op z'n minst excuses van de ploeg en van de ouder aan het adres van de speler", klinkt het. Of de club ook een klacht wil neerleggen bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond is nog niet duidelijk. Daarover gaat het bestuur nog in beraad. Ook de ouders van het kind kunnen in principe individueel een klacht neerleggen bij de Voetbalbond, als ze dat willen.

"De scheidsrechter moet in het wedstrijdverslag de reden van het stilleggen van de wedstrijd noteren, dus het zou ook kunnen dat de Voetbalbond op eigen beweging actie onderneemt", klinkt het nog bij de ploeg.

Bij Bocholter VV kon onze redactie nog niemand bereiken.