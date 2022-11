Nog eens Tom Dice op het Songfestival of wordt het Loredana? Deze 7 kandidaten wagen hun kans in Eurosong 2023

De kandidaten kennen we nu. De liedjes, dat is voor later. "We vonden het heel belangrijk dat de kandidaten betrokken waren bij hun song. Dat ze er aan meegeschreven of minstens mee over nagedacht hebben", verduidelijkt Peter Van de Veire. "Alle 7 hebben ze een duidelijke inbreng, dat is belangrijk om doorleefd op dat podium te kunnen staan. Het is niet zo dat we een song van een ander hebben gekoppeld aan een artiest."

In elk geval zullen de kandidaten het tegen elkaar opnemen in de Eurosong-show op 14 januari. Volgens gastheer Van de Veire is er onder de kandidaten "enorm veel diversiteit als je kijkt naar de achtergronden van die mensen". "Op het Songfestival zelf is diversiteit ook erg belangrijk. Het was vooral ook mooi om te zien dat we een enorm grote respons hebben gekregen op het feit dat we opnieuw Eurosong doen. We hebben werkelijk niets van moeite moeten doen om tot die diversiteit te komen. Bij de inschrijvingen ging het alle kanten uit, op welk vlak dan ook."

Echt grote namen zien we wel niet onder de kandidaten. "Maar dat heb je ook niet nodig voor het Songfestival", stelt Peter Van de Veire. "Als de artiest erin gelooft, de song is top en de act staat er, dan heb je niets meer nodig." Een van de grotere namen is, zoals al gezegd, Tom Dice. "Hij heeft er echt veel zin in", weet Van de Veire. "Tom sprak me al aan op Zomerhit dat ze aan het schrijven waren.

"Tom en Kato, de Starlings, leggen de lat voor zichzelf erg hoog en de mensen gaan misschien ook wel veel van hen verwachten. Ze gaan met andere ogen bekeken worden dan iemand die minder bekend is, al hebben ze dan natuurlijk dan weer die ervaring als pluspunt. Het wordt sowieso een heel boeiende wedstrijd."